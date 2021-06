El truc definitiu per dormir bé quan fa molta calor

La calor aquests dies apreta i a la nit, especialment a les zones de costa, es fa difícil dormir bé.Segons explica RAC1, consisteix enamb aigua freda i escorre'ls perquè no regalimin, de tal manera que quedin només. D'aquesta manera, quan us poseu al llit, estareu mésTambé podeu utilitzaro posar-vos draps humits al coll o a la cara. A més, si voleu mantenir la frescos, poden posar unenfocat de cara al llit. D'aquesta manera utilitzareu laper refrescar-vos.passen per intentar mantenir lafresca al dormitori. Per fer-ho cal tancar les finestres i abaixar les persianes durant el dia, i ventilar quan és de nit. Eltambé és important: un bon matalàs ha de permetre transpirar.també és una opció, però si preferiu dur pijama és important que sigui lleuger, de cotó o altres teixits suaus. Una bona dutxa abans d'anar a dormir també és una opció a tenir en compte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor