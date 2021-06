Quatre trucs fàcils perquè els sabaters no facin pudor

La calor ha arribat per quedar-se i, amb ella, es comencen a generar. Els cubells de la brossa, el bany o elssón alguns dels racons que sempre ens comporten problemes amb l'arribada de la calor. I és que, tot i que les sabates estiguin netes, si s'acumulen en un espai tancat és habitual que també s'hi acumuli l'olor desagradable.Això, però, té remei. Hi ha algunsque ajuden a eliminar la pudor dels sabaters. Te'n presentem quatre de fàcils:Aquest producte té la capacitat d'absorbir les pudors, així que és tan senzill com empolsimar els prestatges i calaixos del sabater amb bicarbonat i deixar-ho durant aproximadament mitja hora. Després s'ha de retirar el bicarbonat amb un drap humit o aspiradora i llest.El vinagre blanc és també ideal per netejar superfícies i combatre males olors. Així, només s'han de treure les sabates i netejar l'interior del sabater amb vinagre blanc dissolt en aigua i deixar-ho ventilar abans de tornar a posar les sabates.En aquest cas, s'ha de barrejar unes gotes d'oli essencial amb aigua i utilitzar-ho com un ambientador natural. Això sí, compte amb les sabates de pell o de materials que es puguin tacar.Aquest producte s'aplica a les sabates just quan te les treus. Així s'absorvirà la pudor i la suor i humitats que hi pugui haver a l'interior, fet que farà que no se n'acumuli tanta a dins del sabater.

