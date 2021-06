En marxa el rodatge de la primera sèrie de ficció conjunta de TV3, IB3 i À Punt

Aquesta setmana ha començat ela Mallorca de la, una aposta. Creada i dirigida per, constarà dei estarà ambientada al santuari de Lluc, a la Serra de Tramuntana de Mallorca.La sèrie deexplica la història de la Bel, una adolescent que assisteix amb el seu germà Pere a un campament d'estiu on experimenta un succés traumàtic. Davant d’aquest inexplicable fenomen, la Bel, juntament amb la incondicional ajuda de la Judith, una jove monitora, i la col·laboració del Gori i la Hilda, dos infants del campament d'estiu, partirà a la recerca de les claus per resoldre el misteri.El repartiment l'encapçala la, juntament amb la, que estaran acompanyades per actors i actrius balears, catalans i valencianes. La sèrie de ficció, en que també hi participarà la productora mallorquina Espaitemps i la productora valenciana Barret, estarài tot seguit quedarà pendent deper part de les tres cadenes.

