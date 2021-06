Ciuró avisa que si l'indult triga més de 24 hores els presos estaran «retinguts il·legalment»

La, ha avisat que si l'indult triga més de 24 hores a fer-se efectiu, els presos estaran "retinguts il·legalment". Ciuró ha indicat a Rac1 que el seu" perquè hi hagi una "excarceració immediata".Ha explicat que un cop publicat al BOE, els indults s'han de portar a liquidar al Suprem, que ho pot fer en qüestió d'hores. "Això, tot el que passi d'això considerarem que estan encara més injustament retinguts, il·legalment retinguts", ha dit. D'altra banda, la consellera ha apostat perCiuró ha demanat, perquè "cada dia que passa és un dia més d'incertesa", i un cop presa la decisió "no té sentit que ningú ho demori més del compte". Dit això, ha reclamat també que s'executin ràpidament, sense retards.Després desense informar prèviament el Govern, s'ha mostrat convençuda que els indults són també una "necessitat que té el govern espanyol de mirar de blanquejar la seva imatge de democràcia consolidada davant d'Europea, perquè està en entredit". Per al Govern, ha avisat, no n'hi ha prou.Ciuró ha demanat a l'quela seva, i ha posat de relleu les posicions de la fiscalia i de la judicatura o un tribunal de comptes que "va per lliure". "Jo el que dic és que això s'ha de reconsiderar, s'ha de replantejar. Vull escoltar què hi té a dir Sánchez, perquè és ell qui té una judicatura desbocada i un tribunal que va per lliure", ha etzibat.Sobre la, però, ha dit que el Govern hi ha d'anar amb esperit constructiu, perquè és el que la ciutadania ha demanat. Ha assegurat que a ella li agradaria participar i que està a disposició del que es decideixi. En aquest punt, en preguntar-li per una figura de mediador, ha opinat que no s'haurien de fer "escarafalls" en aquest sentit. "Per què no?", ha preguntat.Sobre el cas de, condemnat a cinc anys de presó per agredir un mosso durant una manifestació, la consellera ha recordat que la llei preveu que els funcionaris tenen dret a assistència jurídica de la Generalitat, però ha opinat quei ha citat també la dels 9 de Lledoners.Al seu parer, unade cinc anys és "" i té una "voluntat d'escarmentar en tot i evitar les manifestacions". Ciuró ha afegit que la Generalitat "no podia fer altra cosa" perquè ha d'emparar els seus funcionaris, però aquest marc legal s'ha de poder "modular".

