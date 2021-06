Teatre per posar-se a la pell dels refugiats

Enés de Port Loko District, a. Va marxar del seu país amb 19 anys per motius polítics i va arribar a l'estat espanyol sol i en pastera. Actualment treballa en una hamburgueseria i forma part de l’Associació Esportiva Ramassà, de les Franqueses. L'(Marroc). En el seu cas, ell va marxar del seu país amb 16 anys amb l’esperança de trobar a Europa una oportunitat per treballar. Va arribar sol, també en pastera i sense saber nedar.Els dos nois tenen una cosa en comú: són. Formen part de, unaque, precisament, prepara unasobreEl muntatge,, compta també amb la participació de dos actors més, i va ser un encàrrec del Fons Català de Cooperació per explicar aquesta realitat. L'organització va conèixer Frec a Frec gràcies a La Garriga Societat Civil, amb qui van impulsar també una altra de les obres de la companyia: Murs.El codirector de la companyia, Joan Monells, explica aque el muntatge "". Afegeix: "Tenim una sèrie de hàndicaps sobre aquestes persones, de què venen a fer i que si venen a prendre'ns la feina. Intentem fer trontollar tots aquests mites".Monells destaca que tenen unes obres "interactives" amb el públic, i que aquesta característica també la tindrà aquest muntatge: "Li diem als espectadors que d'acord, que si penses el que penses sobre aquests refugiats els ho pots dir a la cara, perquè es podrà interactuar en certs moments amb qui hi hagi a l'escenari". El responsable de Frec a Frec es mostra contundent a l'hora d'explicar els motius d'aquests joves a jugar-se la vida per arribar: "Parlem de molts exemples. De com els grans vaixells dels països europeus poden anar a pescar a les costes africanes i com això afecta de ple la subsistència de les famílies. Però, en canvi, els fills dels pescadors arruïnats no els deixem entrar quan intenten emigrar a Europa", etziba.Monells també recorda que, quan van començar a treballar en el projecte, es van endur la primera lliçó: "Teníem l’equip artístic, l’esquelet del guió i mig text escrit, però no comptàvem amb cap persona refugiada en el nostre equip, tot i que parlàvem d'ells". En aquest punt van contactar amb diverses organitzacions per mirar de trobar actors o gent amb inquietuds que es poguessin sumar al projecte.En aquest punt, Monells reconeix que han tingut. Van trobar en Sahid i l'Alí, a qui la companyia els volia contractar per ajudar a regularitzar la seva situació. El problema és que la companyia treballa, i no les -com a mínim- quaranta hores o un any que marca la llei: "En el món del teatre, quan tens un bolo sí que tens feina. I quan assages, assages. Però no estàs un any assajant". És per això que en Mamadou, un noi arribat de Senegal i que també formava part de Siyahamba, va haver de marxar quan va trobar feina.Una altra dificultat és el de: "No dominen ni el català ni el castellà. Això és un problema, però estem treballant en aprendre'ns el guió i amb tasques de dicció i ho aconseguirem", explica, convençut.A més, el fet que el muntatge parli -en part- de situacions que poden haver viscut ells, fa que el procés sigui més àgil: "Els personatges no són ells, tenen un paper diferent, però els papers els toquen perquè ho han viscut. Els dos ja sabien què es trobarien, però són reivindicatius i volen trencar mites", precisa.Frec a Frec treballa per estrenar Siyahamba el pròxim 15 d'octubre.

