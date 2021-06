aquest dissabte al matí en un accident a la carreteraSegons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 128 i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 08.47 hores.Per causes que encara s’estan investigant, s'ha produït unai un bus. Com a conseqüència de l’accident, han mort dues persones ii l’han traslladada a l’Hospital Parc Taulí.i les han traslladades a l’Hospital de la Seu. En el bus només hi anaven el conductor i dos guies, que han resultat il·lesos.Arran de la incidència, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

