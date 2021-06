Vilalta reclama a Sánchez fer efectius els indults i treballar per l'amnistia

Renovació de l'executiva amb la mirada en les municipals

La portaveu d'ERC,, ha dit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, quesinóque passen per. La republicana ho ha dit en referència a l'acte que farà Sànchez al Liceu el proper dilluns per defensar els indults, un acte al qual no assistirà ni ERC ni cap membre del Govern.De fet, Vilalta li. Ha insistit però que aquests acabaran amb el patiment del presos però no amb la "repressió" i el conflicte entre l'Estat i Catalunya. La portaveu ha afegit que aquest caldrà abordar-ho políticament, amb lai "amb la persistència per fer inevitable un referèndum acordat", que creu que acabarà arribant.En una intervenció telemàtica en el marc del Consell Nacional d'ERC, Vilaltaen un moment en què hi ha milers d'independentistes "represaliats" pel govern espanyol i una "causa general" contra l'independentisme. Ha reivindicat que la majoria de la població defensa que les solucions passen per l'amnistia i l'autodeterminació i ha valorat que si mentrestant es fan els indults, que es facin, però ha reclamat que no hi hagi més especulacions i es facin efectius.La republicana ha asseverat que ERCper acabar amb la repressió i fer possible un referèndum pactat. Ha dit que això és el que defensa la immensa majoria dels catalans i és un dels "grans consensos" del país. En aquest sentit, ha manifestat que el conflicte només se solucionarà amb altes dosis de democràcia i solucions polítiques "que s'allunyin dels tribunals".Vilalta ha explicat que durant el Consell Nacional d'aquest dissabte es proposarà una renovació de l'executiva nacional.Per això, potenciarà l'àrea de coordinació municipal i es reforçaran les polítiques sectorials i la lluita antirepressiva.Segons ha explicat la formació aquesta setmana, la proposta inclou la incorporació de l’actual diputada i exconsellera de Salut, càrrec que fins ara ocupava Isaac Peraire, nou director de l’Agència Catalana de Residus. Per la seva banda, l’exregidor de Badalona Oriol Lladó és l’aposta de l’Executiva per rellevar Sergi Sabrià en el càrrec de vicesecretari general de Comunicació i Estratègia.Es proposa també incorporar una, que lideraria l’exdiputada al Congrés,A més, es pretén crear la, que correria a càrrec de la, fins fa poc, delegada del Govern a la Catalunya central,. La Secretaria d’Estratègia Municipal incorpora la gestió de les grans ciutats en la nova Secretaria de Coordinació Municipal i Ciutats Grans, que encapçalaria Oriol López, regidor de Mollet del Vallès.Per últim, Vilalta ha posat en valor algunes de les actuacions posades en marxa per la Generalitat recentment, com la, la"amb ungles i dents"i l's per a empreses i autònoms afectats per la pandèmia.

