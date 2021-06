Rull: «Jo m'hi rebel·lo; jo continuaré pensant, piulant, dient i fent»

. "Si reversibilitat vol dir imposar unes noves normes que diuen no pensar, no piular, no dir, no fer, jo m'hi rebel·lo. Jo continuaré pensant, piulant, dient i fent", ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha insistit que continuarà actuant sempre "pacífica i democràticament". Rull ha afegit que acceptar aquesta suposada limitació de la capacitat d'expressar-se lliurement seria "caure en el terreny de la por". També ha reiterat que els indults no són la solució al plet polític, que només passa per l'amnistia.L'exconseller ha apuntat que, però ha alertat que "si per algú és percebut com un instrument per resoldre el plet polític, l'indult no és la solució". Al seu parer, aquesta només passa peri per la fi de la "l'onada de repressió i judicialització".En demanar-li per si creu que el, ha constatat que l'alt tribunal "sempre hi és", i ha criticat el seu últim informe d'oposició, que "hauria de preocupar a l'Estat i als espanyols". Rull ha subratllat que en aquest informe han inclòs opinions que es van estalviar en la. "Diu que hi havia manifestacions antidemocràtiques", ha exclamat.Rull ha reconegut que va sentirdurant dues o tres setmanes. Pel que fa a les relacions entre els presos, ha assegurat que són una família, i que en cada família hi ha "punts de tensió". "Però som una família perquè hem viscut moltes coses junts i les relacions humanes que tenim són intensíssimes", ha dit.L'exconseller, que ha opinat queha opinat que el resultat electoral legitima a desplegar el programa electoral de les forces que governen. En aquest sentit, ha opinat queper assolir la. Ha defensat que sempre s'ha de, però ha afegit que "perquè hi hagi diàleg hi ha d'haver dues parts que el vulguin".

