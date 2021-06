La burgesia pren partit

1. Garrotada al PP

2. Treva amb la Generalitat

3. Els fons europeus uneixen els empresaris

4. Madrid, el gran enemic

5. La interlocució amb l'Estat

Leshan protagonitzat l'atenció política i mediàtica durant tres dies. Amb una forta càrrega de gestos i missatges, amb elsplanejant sobre la trobada, les Jornades han concentrat les forces en joc en la política espanyola. Els assistents han contemplat la primera salutació entre eli el primer president de lamembre d'des de l'autonomia restaurada; un xoc inusual amb el líder de la dreta espanyola; i gairebé una lluna de mel amb laAl llarg de la cita, el president del Cercle,, ha insistit en el paper històric jugat per l'entitat i en els seus orígens. Fundada el 1958 per fills de la burgesia barcelonina que ja pensaven en un futur sense Franco i arrelat a Europa, Faus ha repetit fins a la sacietat l'impuls que el Cercle va donar ali al procés d'integració a la(UE), com també l'aposta per les llibertats en un sector, l'empresariat, poc compromès amb els valors democràtics a finals dels cinquanta. La ressaca del conclave empresarial deixa aquestes petjades.Un dels moments estelars de les Jornades va ser l'entre. El president delva haver d'escoltar del vicepresident del Cercle -fins fa poc president de- un al·legat en favor dels indults. No va ser una simple petició, sinó una defensa argumentada amb voluntat de deixar Casado sense marge. El líder del PP, però, no va fer esforços de seducció aquest cop, a diferència d'una recent entrevista a RAC1 en què havia arribat a admetre que l'havien colpit els fets de l'Per un cop, els empresaris s'han mullat . I ho han fet donant suport a l'executiu espanyol, però oposant-se de pla al dicurs guerracivilista i bel·ligerant de la dreta hispana. La mentalitat transaccionadora delcatalà van xocar amb la visió castellana més conservadora de Casado. Mentre Gual citava, Casado es refugiava enAl final de l'acte, la majoria d'assistents mostrava el seu astorament per l'de Casado. Això sí, dividits entre els literalment indignats i decebuts, i els que cridaven, si més, no a respectar la "coherència" d'un polític que diu el mateix a Barcelona que a Valladolid. El mateix contra tota concessió aAquests dies també s'ha evidenciat que ha canviat el clima entre sectors econòmics i la Generalitat . La sessió inaugural es va comprovar, quan Faus va començar la trobada a l'Hotel W anunciant la posició sobre els indults en presència dAragonès. El president català no va anar al sopar amb, però va escenificar que no tenia problemes per fer-s'hi la foto junt amb el president de. Aragonès, fins ara conseller d'Economia i fill i net d'empresaris, connecta bé amb els sectors econòmics, on agrada el seu vessant professional. El temor entre el patriciat és que la nova etapa de conciliació trobi entrebancs. L'atac delcontra l'exconsellerinquieta.Vistos com una gran oportunitat, l'arribada delsha estat saludada com el factor decisiu per avançar cap a un nou model de. També aquí Moncloa i empresa catalana (, Cercle,) semblen anar a la una. Hi ha exigència per una gestió transparent.branda el suport de Brussel·les al, un aval que sempre impacta en els fòrums econòmics. Però la Generalitat també hi vol dir la seva.Aquest divendres, el consellerinsistia en lacatalana i rebutjava un paper menor o de "" per al Govern. Giró, hàbil i bon coneixedor dels ambients patronals i financers, recordava els 27 projectes abanderats pel Govern, que es podrien finançar "demà mateix" si l'executiu pogués intervenir en la seva gestió. El paper de la Generalitat, en tot cas, pot ser cabdal perquè part dels fons penetrin també en el teixit de les. El conseller, per cert, s'ha mostrat partidari d'un estat català per primera vegada davant d'un auditori que coneixia al detall.Les urgències es diuen arai indults (amb la desescalada que poden comportar) i fons de la UE, que arribaran ben aviat. El tema delno està pas oblidat, però ha quedat en un segon terme per la magnitud de la crisi pandèmica i la crispació política. Curiosament, va ser el mateix Casado qui, intentant desviar el focus cap als aspectes econòmics en la seva intervenció al Cercle, va advocar per una millora del sistema de finançament. Va ser Giró qui, en la seva intervenció, va insistir en els dèficits de la Generalitat en aquesta carpeta, caducada des del 2014.Una de les grans batalles del Cercle és contra elEn aquest terreny, cal reconèixer que l'entitat va ser de les primeres a alertar sobre la consolidació d'un gran Madrid en El paper de l'Estat en l'equilibri territorial ) que va tenir una gran repercussió. La crítica a la gran concentració de poder i al dúmping fiscal de Madrid ha estat una constant del Cercle, que recentment hi ha insistit amb una aposta per estrènyer lligams amb eli l'Espanya perifèrica.Precisament dijous es va fer un debat sobre el model territorial amb presència dels presidents d'Andalusia,, el gallec, la illencai el valencià, vell conegut del Cercle. El més vehement en la crítica al granés Puig, a qui l'entitat econòmica acull sovint a Barcelona. Va ser Armengol qui va afirmar que "el poder ha de bascular cap a la perifèria". Però Moreno i Feijóo, del PP, tot i ser més suaus, es van afegir a la reclamació d'un nou model de finançament.Aquests dies s'ha escenificat una interlocució molt fluida entre el món empresarial i la Moncloa . Es tracta d'una interlocució sense intermediaris? Fonts econòmiques expliquen que el paper del ministrei del dirigent del PSCés decisiu a l'hora de facilitar contactes i fer de pont. De fet, el paper que està jugant el PSC és vist molt positivament en un ampli sector de la, cada cop més satisfeta davant l'actitud de "partit d'ordre" del. Un partit que ha estat molt explícit a l'hora de donar suport al projecte d'ampliació de l'aeroport.En el cas de Foment del Treball,té un paper d'interlocució força directa, ja que disposa d'una agenda considerable des dels seus anys com a diputat al Congrés. De fet, va ser l'expresident de la, qui l'octubre del 2016 el va fer adjunt a la presidència com a pont amb el Congrés. Des d'aquesta posició, es va postular a la presidència de Foment. Sánchez ha estat dos cops a Foment en els darrers dotze dies, per un homenatge al comte de Godó i aquest divendres en un acte del Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia. El coordinador del fòrum és Josep Antoni Duran Lleida.

