Òmnium titlla l'acte de Sánchez al Liceu de «propaganda»

El vicepresident d', ha carregat contra l'acte que el president del govern espanyol,, farà dilluns ala Barcelona, on defensarà els indults i la seva agenda per a Catalunya.En una atenció als mitjans, Mauri ha qualificat l'acte de "" i ha acusat Sánchez de "no aportar solucions absolutament per a res". El mateix dia que el president del govern espanyol tornarà a, Òmnium Cultural viatjarà a Madrid per lliurar al registre delles signatures recollides a favor de la. Mauri ha reivindicat que l'amnistia és "l'única solució davant del conflicte polític".Mauri ha explicat quei que no els han convidat, malgrat que el cap de l'executiu espanyol "diu que es vol reunir amb la societat civil" i Òmnium té 190.000 socis a Catalunya. "Tampoc participem en actes propagandístics, que és el que entenem que farà, perquè és el que fa sempre", ha raonat el vicepresident de l'entitat, que creu que Sánchez "no aporta solucions absolutament per a res".al de Sánchez, idavant del Liceu. El vicepresident ha dit que la reacció política d'Òmnium serà des del Congrés, on presentaran dilluns les signatures per l'amnistia. Amb tot, ha afirmat que estaran "al costat de les mobilitzacions a través de la desobediència civil i la lluita no violenta" i amb qui "defensi els drets del país, la lluita contra la repressió i el dret d'autodeterminació".Òmnium celebra aquest divendres a la tarda lal Casino l'Aliança del Poblenou. En aquesta sessió s'aprovaran els comptes de l'entitat i explicaran els projectes en què treballen. "És ordinària, però torna a ser extraordinària perquè, per quart any, el president de l'entitat, Jordi Cuixart, no la pot presidir", ha denunciat Mauri.

