Marvel situa Madrid en el seu univers cinematogràfic: sortirà Barcelona?

#Loki so the bombing of the sacred timeline took places in :

Phong Nha, Lisbon, VORMIR, Thorton, Cookeville, ASGARD, Rome, SAKAAR, Barichara, Porvoo, EGO, TITAN, New York, Tokyo, HALA, Kingsport, XANDAR, Madrid pic.twitter.com/wVhxa5waOE