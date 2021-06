El Govern planta l'acte de Sánchez sobre els indults al Liceu

La Generalitat no preveu enviara l'acte del president del govern espanyol,, per explicar elsaquest dilluns al. Sánchez ha enviat durant la tarda d'aquest divendres les invitacions a tots els membres del Govern, però la previsió és que ningú hi assisteixi.Fonts properes a lahan explicat a l'agència Europa Press que Aragonès no anirà a l'acte perquè ja tenia prevista una visita institucional a lesque "mantindrà" en la seva agenda, malgrat que coincideixi amb el discurs del líder socialista a la capital catalana. Tampoc ho farà el vicepresident, que ho ha justificat a través de Twitter:. I ara, tot sembla indicar que el Govern en bloc no hi serà present.Aragonès, juntament amb tots els, han rebut la invitació aquest divendres a la tarda i l'executiu català considera que Sánchez els hauria d'haver traslladat primer la seva proposta per a Catalunya abans de fer-ho en un acte públic. L'executiu català es pregunta si, ja que desconeixen el contingut d'aquesta estratègia, es tracta d'"alguna cosa més que d'un".La presidenta del Parlament,, també ha declinat assistir a l'acte. Alhora, Borràs ha desitjat que l'Estat es retrobi "ben aviat" amb la via de lai la. En una carta a la qual ha accedit l'ACN, Borràs contesta a la invitació de Sánchez que com a presidenta de la cambra catalana és "especialment sensible" a la vulneració de drets i llibertats que "actualment exerceix l'Estat espanyol".En aquest sentit, li recorda que "la prova més evident" és que mentre Sánchez "parlarà de reconciliació" ella acompanyarà una desena d'ex-alts càrrecs de la Generalitat a declarar a la. Aquesta actitud "repressiva", afegeix Borràs, és "incompatible" amb "el terme retrobament". I afegeix: "Elque desitjo que es produeixi ben aviat és el de l'Estat espanyol amb la via de la política i de la negociació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor