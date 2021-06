Quines platges obren per Sant Joan i amb quines condicions?

S'apropa lamés esperada pels catalans. Després de la celebració light del 2020 i coincidint amb l' obertura de l'oci nocturn i la permissió de celebrar festes majors i populars , el Sant Joan d'enguany és la primera festa multitudinària que es pot celebrar després de la pausa per la pandèmia.El somni que molts catalans estaven desitjant des de fa setmanes serà possible la nit del 23. Tot i que molts municipis del litoral català han decidit mantenir les seves platges obertes al públic, i així evitar la concentració massiva de gent en altres punts de la localitat, alguns han optat per restringir-ne l'accés.Pel que fa al litoral barceloní, lai, tal com va demanar tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, les platges de l'àrea metropolitana també permetran l'accés dels usuaris.Així,mantindran les seves platgesal públic la nit del 23 de juny, tot i que ho faran amb algunes condicions. A Barcelona, un dispositiu de la Guàrdia Urbana desplegat des de primera hora de la tarda. També hi haurà, com ja es fa de dia. A més, es restringirà l'accés de vehicles, si bé el dispositiu encara s'ha "d'afinar", segons el responsable municipal. El, ara per ara, encara no s'ha pronunciat sobre quin serà el seu criteri.Pel que fa als quinze municipis costaners del, el criteri general és el d'. Els ajuntaments reforçaran la seguretat en aquests espais i aes. Municipis comja han dit quea la sorra durant la revetlla.La decisió a l'extrem nord de Barcelona contrasta amb la dels municipis del sud:. En el cas de Castelldefels, Gavà i Viladecans, els consistoris han anunciat que es permetrà l'accés als xiringuitos en la franja horària permesa i respectant-ne els aforaments. Vilanova i la Geltrú també han decidit tancar les seves platges durant la nit de la revetlla perquè considera que no s'hi podrà garantir la seguretat dels assistents. Sitges, pressionada per les localitats veïnes, ha decidit finalment tancar també el seu litoral.A laja han comunicat que les sevesper celebrar la revetlla de Sant Joan i no hi ha cap municipi costaner que s'hagi pronunciat dient el contrari. Tarragona, però, ha anunciat que no es permetran les fogueres . Passa el mateix a les, on l', les dues localitats on hi ha més tradició de platja per la revetlla, ja han dit queAixí, tot i que eldel litoral català durant la nit de la revetlla de Sant Joan per evitar aglomeracions,i permetre l'accés de la població a la vora del mar per celebrar l'arribada de l'estiu. Un estiu que, com dèiem, estarà marcat per la tornada de l'oci nocturn i de les festes populars després de molts mesos.

