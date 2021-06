Quines discoteques obren a Barcelona?

Aquesta és la llista de les principals discoteques de Barcelona:

Sala Razzmatazz

Sala Apolo

Safari

Sala Plataforma

Pachá

Bling Bling

Shoko

Opium

Nuba

Otto

Eclipse (Hotel W)

Sutton

Merlín

Twenties

Wolf

Jamboree

Luz de Gas

Sala B

Sidecar

City Hall

Moog

Cocoa (Mataró)

Les discoteques de tot el país podran obrir a partir d'aquest dilluns 21 de juny.de la Generalitat permetrà que els locals d'oci nocturn tornin a aixecar la persiana després de mesos amb un seguit de requisits i mesures de seguretat que hauran de complir per a poder garantir cap contagi en els seus locals.dels establiments serà fins a lesEls locals d'oci nocturn hauran de complir aquestes condicions:A més, a la pista de ball. Moltes ciutats de Catalunya es veuran beneficiades d'aquesta nova normativa per a les discoteques, en especialNo obstant això,Obre? NoQuan? El club, un dels millors de la ciutat, es nega a obrir la discoteca en les condicions que imposa el Govern. Consideren que són "insuficients" i per tant han decidit que no tornaran el 21 de juny, a l'espera de modificacions.Obre? NoQuan? No hi ha cap mena de comunicat ni previsió ni informació que indiqui que Apolo obrirà aquesta pròxima setmana o tingui intenció de fer-ho. Tot i això, van participar en l'assaig per confirmar que no hi havia risc de contagi.Obre? SíQuan? El dilluns 21 de juny programen una festa de retorn. Durant tota la setmana hi haurà festes, cada nit.Obre? SíQuan? La sala tornarà la nit de la revetlla de Sant Joan, el 23 de juny. A partir de llavors, obriran els dies habituals en els nous horaris.Obre? SíQuan? La discoteca de la Vila Olímpica ja oferia tot un servei de restauració i copes, i ara el podran ampliar horari i obrir la pista de ball.Obre? SíQuan? Com Pachá, ampliaran la pista de ball després d'estar durant setmanes com a restaurant i bar de copes.Obre? SíQuan? A partir de dilluns obriran la pista de ball després d'haver ofert restauració i copes.Obre? SíQuan? Com totes les anteriors, ampliaran la pista de ball després d'estar durant setmanes com a restaurant i bar de copes.Obre? SíQuan? Com totes les anteriors, a partir del 21 de juny no només oferirà restauració i copes.Obre? NoQuan? L'empresa propietària de la discoteca ha confirmat que no hi ha cap esdeveniment programat a partir de dilluns.Obre? NoQuan? L'empresa propietària de la discoteca ha confirmat que no hi ha cap esdeveniment programat a partir de dilluns.Obre? SíQuan? Una de les discoteques estrella de Barcelona prepara una festa de reobertura el 23 de juny, per la revetlla de Sant Joan.Obre? No hi ha cap informació.Quan? La discoteca no ha publicat a cap de les seves xarxes socials si tenia previst obrir a partir d'aquest dilluns o en un futur proper.Obre? NoQuan? L'empresa propietària de la discoteca ha confirmat que no hi ha cap esdeveniment programat a partir de dilluns.Obre? SíQuan? La discoteca del districte de Sant Martí prepara un retorn després de la revetlla de Sant Joan, el 25 de juny a la nit.Obre? SíQuan? Després d'haver obert setmanes enrere per oferir concerts, seguiran programant esdeveniments amb el nou límit horari.Obre? No hi ha cap informació.Quan? La famosa discoteca barcelonina ha pogut celebrar diversos concerts al seu local, però no han fet cap mena de comunicat sobre el tema.Obre? No hi ha cap informació.Quan? Ni el local ni la web han facilitat cap mena d'indici que determinin si hi haurà cap novetat en obrir-lo com a discoteca.Obre? SíQuan? Ja estaven oberts fins a les dotze de la nit en poder oferir el local com un bar de copes.Obre? SíQuan? La discoteca de techno i música electrònica tornarà el 26 de juny, en un retorn en un dia habitual per a ells.Obre? SíQuan? Aquest diumenge a les 23:59h de la nit obriran per donar pas a les dotze del migdia al 21 de juny.Obre? SíQuan? Ho faran a partir d'una festa la revetlla de Sant Joan, el 23 de juny, i programaran diverses més en els següents dies.

