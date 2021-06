Cacaolat ja és al 100% de Damm

ha arribat a un acord amb Cobega per adquirir la seva participació en. La cervesera, que controlava des de l’any 2011 el 50% del capital de Grup Cacaolat, passa d’aquesta manera a tenir el 100% de l’emblemàtica empresa de làctics.L'octubre de 2013, Grup Cacaolat va inaugurar el seu centre de producció de, que actualment compta amb la més moderna i eficient tecnologia que garanteix el compliment dels màxims estàndards de qualitat i seguretat alimentària.Durant els últims anys, Grup Cacaolat, amb un equip deestà impulsant un ambiciós pla estratègic sota el lideratge de Josep Barbena, director general de la companyia des de 2019. Un pla que ha permès efectuar una transformació comercial i cultural, així com una renovació tecnològica de les instal·lacions, amb la introducció de processos de producció més moderns i innovadors essencials per adaptar-se a les necessitats de mercat i garantir el creixement de les marques del grup.El seu catàleg de productes, en què destaquen marques icòniques com, el converteix en un dels grups de referència del sector làctic. L'empresa és líder de mercat en batuts i llet al canal hostaleria; i al canal alimentació compta amb una forta presència nacional com a segona marca de batuts -sent la marca que més ha crescut en els darrers 2 anys- i líder en llet fresca. Cacaolat ha consolidat durant els últims anys el seu pla d'internacionalització i actualment és present a 17 països.

