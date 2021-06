Via Pirinenca, la primera acció conjunta per la llibertat dels pobles català i basc

Naix la, la. Organitzada per entitats socials catalanes i basques a favor de la llibertat i el dret d'autodeterminació, la Via Pirinenca serà l'Enguany, però, se'n farà una. Serà unade la mobilització conjunta i es farà de manera: des de dos punts diferents, un situat en terra catalana i l'altre en terra basca. Tot, elPel que fa a la presentació en, hi haurà dos actes. Per una banda,la muntanya deli, d'altra banda, es desenvoluparà unper presentar la mobilització del 2022 des d'un mirador amb vistes al Pedraforca situat a Els plans de Molers.I en terres basques es replicaran aquests dos actes.(Aiakp Harria) mentre se celebra l'també des d'un mirador, en aquest cas a prop de la ikastola Orereta.Es tracta d'un acte organitzat conjuntament per l', l'associació cultural que lluita pel dret d'autodeterminació d'Euskal Herria,i la. Compta amb el suport d'

