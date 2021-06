TMB indemnitzarà un passatger agredit al metro que va quedar en cadira de rodes

un passatger agredit al metro de Barcelona que va quedar en cadira de rodes. Això ho ha confirmat eldesprés de valorar els recursos del fiscal i l'acusació particular arran de la sentència de l'Els fets es, quan tres joves van agredir l'home al metro. L'Audiència de Barcelona els va condemnar com a autors penals d'un delicte de lesions. També va determinar que els joves havien de pagar una suma de més deen concepte de responsabilitat civil.Després d'estimar parcialment els recursos de la fiscalia i l'acusació particular contra la sentència emesa, el tribunal ha decidit que siguicom a responsable civil subsidiària.

