Mor un banyista de 86 anys ofegat a la platja de l'Escala

Unha mort ofegat aquest divendres al migdia a la platja delsegons ha informat Protecció Civil. El 112 ha rebut un avís a les 11.58 hores informat que hi havia un home inconscient a l'aigua de la platja, queUna unitat terrestre i un helicòpter del SEM s'han desplaçat al lloc, on han intentat sense èxit la reanimació de l'home.i de la Guàrdia Civil, que s'encarregaran de les diligències.D'altra banda, a les 12.37 hores s'ha rebut un nou avís al 112 indicant que un home tenia problemes dins l'aigua a la plata de Creixell , prop del Club Nàutic. En aquest cas, on sí que hi havia vigilància a la platja, tres unitats terrestres del SEM han intentat la reanimació, també sense èxit.

