Detinguts dos membres de Greenpeace que volien protestar contra Sánchez en llanxa davant l'Hotel W

, concretament els patrons de dues embarcacions de Greenpeace, que volien protestar en l'acte en el qual participavaEls equips de vigilància que protegien tot el recinte han interceptat les dues llanxes quan navegaven cap a la costa de l'hotel, on se celebraven les jornades delSegons han informat des del cos policial,però no han fet cas i ha estat necessari perseguir les llanxes. Un cop interceptades, la Guàrdia Urbana ha detingut els dos patrons per atemptat contra l'autoritat i desobediència i han identificat la resta de tripulants. Un agent ha quedat ferit en el moment de l'abordatge.

Greenpeace ha protagonitzat aquest divendres una protesta contra l'acte del Cercle d'Economia, on han desplegat una pancarta de 15 metres de llarg enganxada al vidre de la sala de l'hotel W on es feia l'acte amb el lema Sánchez, us vigilem. Recuperació verda i justa. Les dues llanxes han llençat també a l'aire una pancarta-cometa amb el mateix missatge.



L'organització ecologista considera que el pla de recuperació del govern espanyol no garanteix una recuperació verda i justa com es necessita. En aquest sentit, ha reclamat que els fons europeus no siguin per als de sempre sinó que s'adjudiquin a petites i mitjanes empreses i a projectes que busquin la construcció d'una societat més verda i justa.