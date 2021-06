Demanen set anys de presó per a quatre nois que eren en una concentració davant la Guàrdia Civil de Manresa

Sense imatges

que es va organitzar com a acció de cloenda de l'arribada de la Marxa per la Llibertat a la ciutat, el passat 16 d'octubre de 2019.Un cop desconvocada aquesta concentració final per part de l'organització, Manresa es va "barcelonitzar", convertint la carretera Cardona en una espècie d'Urquinaona en miniatura . L'escena va començar a descontrolar-se quan, amb la voluntat de dissoldre els manifestants que marxaven cap a casa, els Mossos van començar a actuar amb contundència. La nit va acabar amb quatre detinguts perAra, un any i vuit mesos després d'aquests fets, la Fiscalia ha emès un veredicte en què demana als quatre joves set anys de presó. Els acusa d'un delicte de. A banda de la presó, també els demana multes i indemnitzacions.Segons la Fiscalia, els joves van actuar premeditadament i de manera. En aquest cas, la Generalitat també exerceix de part acusadora, però demana penes de presó inferiors, de dos anys i tres mesos.Per la seva banda, els joves neguen la seva participació en els fets, i la defensa subratlla que no hi ha cap imatge que els identifiqui, només el testimoni d'alguns agents. El judici se celebrarà davant l'en data encara per fixar.A banda dels quatre joves, també hi ha un menor acusat pels mateixos delictes. En aquest cas, el fiscal demana les mateixes indemnitzacions per als agents i 100 hores de servei a la comunitat que, si no s'accepten, es substituirien per 18 mesos de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor