Felip VI, a les portes dels indults: «Són temps que demanen sentit del deure»

"Són temps que demaneni una, en bé de l'interès nacional i en tots els àmbits de la vida". Aquest missatge ha deixat anar Felip VI en la celebració del sèptim aniversari de la seva proclamació, després de l'abdicació del seu pare,Un missatge del rei amb el pretext de la, però també en clara referència a la situació política i la relació entrei l'Estat. Aquest sentit del missatge s'ha confirmat quan el monarca ha continuat el seu discurs de la següent manera: "Son temps per tenir molt present l'important que és".Precisamenthavia estat assenyalat durant els últims dies perquè serà qui donarà la firma final als indults, segons marca la. Tot va començar quan, presidenta de la Comunitat de Madrid, es va preguntar si el rei seria còmplice dels indults , unes declaracions que li van provocar els retrets de tot l'espectre parlamentari espanyol. També dins de les files populars Ara bé, realment el desafiament d'Ayuso eren només paraules, ja que Felip VI no té la potestat de negar-se a signar els indults . De fet, està obligat a estampar la seva firma a qualsevolque requereixi el seu aval. És un procediment, per tant, puramenton el rei no té poder de decisió. Aquestes paraules del rei confirmen, doncs, que no s'hi oposarà.

