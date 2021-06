Draghi demana coordinació i unitat a l'Eurozona per a una recuperació «exitosa»

El primer ministre italià,, ha demanat, especialment entre els països de l'Eurozona, per aconseguir una "" de la crisi provocada per la pandèmia. A més, ha cridat aHo ha dit aquest divendres després de rebre el primera la construcció europea que se li ha atorgat en el marc de la XXXVI Reunió Anual del Cercle d'Economia i que ha rebut de mans del president de Govern,, i del president de l'entitat,Draghi ha subratllat que"per combatre els reptes" als quals s'enfronten, com el canvi climàtic o les desigualtats, entre d'altres. També ha defensat que unaper preservar el creixement, ja que això permetrà reduir la càrrega del deute, tant públic com privat, i que caldrà assegurar als inversors que es tornarà a la prudència fiscal quan la recuperació sigui autosostinguda."És per això que el nostre èmfasi ara està en lai per què hem de concentrar cada vegada més on els efectes sobre el creixement són més grans. Una àncora a llarg termini ajudarà a", ha afirmat.

