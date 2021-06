Lacrearà unper frenar els. Així ho ha exposat la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior a la constitució del grup de treball. La consellera de la Presidència,, ha presidit una trobada en què també es demanarà alque insti a l'executiu espanyol a allargar laque atura els desnonaments fins a finals d'any.Les conclusions de la primera reunió, que ha inclòs representants socials i governamentals de diferents àmbits, són que cal treballar perquèsiguin dues prioritats urgents per l'executiu català. Plaja també ha exposat que s'han creat diferents grups específics de treball i un calendari de sessions perquè la taula es torni a reunir de forma freqüent.A més d'instar a l'ampliació de la moratòria dels desnonaments, l'altre gran acord és aquest nou protocol -encara pendent de ser creat- que ha dedel Govern, però també totes les administracions polítiques i judicials. L'objectiu d'aquest pla, segons la portaveu de l'executiu, ésper "minimitzar el risc d'exclusió social".Plaja també ha informat que quan el nou protocol estigui enllestit es traslladarà a la. "Som coneixedors de la importància que tenen en executar els desnonaments i creiem que ha de ser unaper garantir el dret a l'habitatge", ha exposat. El protocol, per Plaja, també ha de posar fi aque suposa que lano tingui accés als expedients de desnonaments.Sobre l'actuació dels, i concretament dels, en els desnonaments, Plaja afirma que "no s'ha parlat" a la taula i defensa que quan actuen "com a policia judicial és per ordre de la justícia", i que per això és en aquesta justícia on posen el focus d'actuació. ERC i Junts es van abstenir aquest dijous al Parlament sobre la presència de laen aquestes actuacions. La portaveu també ha informat que la taula també ha destacat la necessitat d'afrontar la problemàtica de lesi que viuen al carrer.El president de la Generalitat,, que no ha pogut assistir a la trobada perquè està reunit amb l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo , va anticipar la constitució de la taula aquest dimecres durant la sessió de control a l'executiu celebrada al. "Els desnonaments augmentaran i cal que tinguem les mesures a punt", exposava Aragonès.El líder republicà va defensar que cal "mediació, regulació, polítiques estructurals i coordinació" per garantir els drets socials i d'habitatge i va interpel·lar al poder judicial per crear uncapaç de frenar els desnonaments. "Hem de defensar elsde la ciutadania per convicció", ha explicat.Aquesta taula es reuneix enmig d'una situació cada cop més dramàtica pel que fa al dret a l'habitatge. Aquest dilluns es va viure el suïcidi d'una persona a Barcelona quan anava a ser desnonada. La justícia va refusar undels serveis socials de l'Ajuntament que hauria aturat el procés, i va executar l'ordre de desnonament. Precisament Plaja ha destacat també la necessitat d'incorporar tots els informes de vulnerabilitat, potenciant

