«El teu èxit serà el nostre»: el Cercle es lliura a Sánchez

"Només ha faltat encens", comenta un soci del Cercle després de la sessió de clausura de les Jornades de l'entitat per comentar la simpatia amb què ha estat rebut. Mésamb el que es va viure ahir, impossible. La rebuda que ha tingut aquest divendres el president espanyol en lesha estat la nit i el dia amb el que es va viure ahir, quan va intervenir el líder del PP . Sánchez ha tancat la trobada aquest migdia en un clima d'encaix entrei el gruix del patriciat català.Una frase del president del Cercle,, ha resumit l'ambient que s'ha viscut a les Jornades respecte a l'actual moment de la política espanyola: "El teu èxit serà el nostre èxit". Faus ha fet unalquan li ha dit que al Cercle són ben conscients delque comporta la decisió de la".També es poden escoltar opinions més matisades. Un assistent, de l'àmbit acadèmic, es preguntava si més enllà dels indults es podrà entrar en una dinàmica diferent entre Catalunya i l'Estat. I apuntava a un fet que ha generat consternació al Cercle: la intervenció delque, en la seva ofensiva contra antics responsables de l'Administració, es disposa aels comptes i la pensió de l'exconselleri d'una trentena més de càrrecs independentistes. Mas-Colell és soci insigne del Cercle i ha rebut moltes mostres de suport. Avui, pels passadissos, algú distingia entre "el govern espanyol i l'Estat, que no pensa canviar". Ahir mateix, un membre de la junta,, va publicar un article de suport a l'exconseller, Honorable Andreu Mas-Colell. Els dos discursos, el de Sánchez i el de Faus, han encaixat perfectament . El president del Cercle insistia en la necessitat del "diàleg" i la "negociació", en obviar lai alhora en la confiança en què elsnomés seran l'inici d'una via política. Sánchez ha parlat dei de. Faus ha alertat que l'alternativa a la negociació és la. Sánchez s'ha referit a lacom un "llast", també per a l'economia. Caldria anar molt enrere per trobar tanta coincidència entre la Moncloa i la burgesia catalana.Pedro Sánchez ha arribat a l'Hotel W enmig d'una fortaLa imminència dels indults, que seran acordats pelen els pròxims dies, ha afegit encara més interès a la intervenció de Sánchez, en unes Jornades econòmiques, però que han tingut un fort component polític des del moment de la seva inauguració, protagonitzada pel primer encontre, ni que fos breu i distant, entre el nou president de la Generalitat,, i el reiLa relació entrei l'i el debat entorn els indults han emmarcat les Jornades d'aquest any d'una manera total. De fet, la trobada va començar dimecres amb el posicionament formal del Cercle en favor de la mesura de gràcia, que va ser anunciat per Javier Faus, president de l'entitat.Dijous, va ser el líder del PP, Pablo Casado, qui va prendre ladel Cercle i dels sectors econòmics catalans sobre la situació política. El contrast entre Sánchez i Casado ha estat evident. El cap de lava defensar sense embuts el rebuig a totacontra els que, va dir havien perpetrat "uncontra la legalitat". El xoc entre Casado iva ser simbòlic de les males relacions actuals entre el PP i la major part de la

