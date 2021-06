Set detinguts al Baix Camp en dues operacions per diverses estafes arreu de l'Estat

Rastreig de diners complicat

en dues operacions onarreu de l'Estat.En la primera investigació es van detenir cinc persones que es dedicava a estafar a través de coneguts portals d'internet de compravenda i lloguer d'habitatges.en localitats turístiques espanyoles i demanaven una paga i senyal inferior a 400 euros. D'aquesta manera havien arribat a 65 víctimes, principalment d'Andalusia, les Canàries, les Illes i Galícia.En el segon cas, els dos detingutsusurpant-los la identitat.Els integrants del primer grupdel Camp. Demanavenper eludir un càstig major i només haver de respondre per delictes lleus. A més, els estafats van ser víctimes d'un delicte d'usurpació de l'estat civil, ja que l'organització va fer ús de la documentació personal que enviaven fotocopiada per als suposats contractes de lloguer, per a altres usos il·legítims.En el segon cas, una denuncia ava donar inici a la investigació. En aquesta, un persona denunciava que li havien usurpat la identitat per contractar crèdits en línia i targetes, a través d'una entitat financera especialitzada en crèdits al consum. El valor de l'estafa arribaria als 15.000 euros. Aquesta primera denuncia es va ampliar més tard, en detectar que els estafadors havien contractat un segon crèdit per valor de 4.000 euros amb un altra entitat.Per dificultar el rastreig dels diners, els traspassaven a un altre compte a nom de diverses societats mercantils, amb la clara intenció d'entorpir l'acció policial i evitar el bloqueig de comptes. Finalment, els investigadors van identificar els dos veïns de Reus que estaven darrera de la trama. Els van detenir per un delicte d'