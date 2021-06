Aragonès i Puigdemont neguen que els indults suposin una «solució política» al conflicte

Contactes en els pitjors moments de la negociació

Laha acollit aquest divendres la primera reunió entredes que va arrencar la singladura del nou Govern. Aragonès s'hi ha volgut desplaçar abans que de la trobada amb, prevista per finals de mes, i també abans que es desencadenin els indults, que deixaran fora la situació dels exiliats i que aquesta setmana han protagonitzat una coreografia de suports per part del món econòmic . Després de la trobada, Aragonès i Puigdemont han protagonitzat una compareixença conjunta en la qual han coincidit en assenyalar que, i han remarcat que la resolució ha de passar tant per l'amnistia -que inclogui els exiliats- i l'autodeterminació.Aragonès ha reivindicat que, amb la visita d'aquest divendres, es referma el, i s'ha compromès a "treballar" per tal que les properes trobades es puguin celebrar a. La cita s'ha allargat durant dues hores i, tal com ha apuntat Puigdemont, no ha estat "executiva", sinó "institucional". El to ha estat cordial, sense cap voluntat d'evidenciar cap discrepància, però hi ha hagut matisos en els plantejaments. El principal, sobre la relació amb l'Estat: el líder de Junts -que diumenge reunirà els consellers del seu partit a Waterloo- ha indicat quei, per tant, de "reconeixement" mutu.Pel que fa a la seva situació judicial, ara que ha recuperat la immunitat de manera provisional gràcies a una decisió del(TGUE) que contradiu el que va afermar l'Eurocambra a instàncies del Tribunal Suprem, Puigdemont ha desafiat Sánchez a respectar els posicionaments de la justícia comunitària. "La respectarà o no? La pregunta és fàcil de formular, i encara més fàcil de respondre. Nosaltres no tenim cap dubte de la immunitat i què ens hauria de permetre fer", ha dit.L'expresident, malgrat indicar que els indults no són una solució global al conflicte, ha insisit que "poca gent" se n'alegrarà més que ell quan vegi sortir per les portes deels dirigents governamentals i parlamentaris que van protagonitzar al seu costat el referèndum de l'1-O i la declaració d'independència. "Cap de les carpetes [del conflicte] estarà tancada,", ha reflexionat. També ha apuntat que els indults arribaran abans que els tribunals europeus puguin corregir els efectes de la sentència del Suprem sobre el referèndum."El conflicte polític amb l'Estat és aquest, i el Govern està decidit a resoldre'l.. Si aquests passos que es puguin fer poden permetre que els líders polítics i socials del nostre país que van compartir Govern amb Puigdemont poden sortir del seu empresonamenr, serà un pas, però no la solució", ha apuntat Aragonès.El president i l'eurodiputat de Junts van mantenir contacte en els moments més crítics de la negociació per formar Govern. El dia que Aragonès va verbalitzar la intenció de provar-ho en solitari per les dificultats d'entendre's,. En totes aquestes trobades, l'expresident va voler clarificar que no tenia intenció d'intervenir en les negociacions, que va delegar en, secretari general de Junts. Un cop Aragonès va ser investit, Puigdemont va fer pública una carta a la militància del seu partit en la qual es destil·lava malestar per la gestió dels últims mesos, especialment des de les eleccions catalanes celebrades del 14-F.No és la primera vegada que els dos dirigents es reuneixen a la Casa de la República. Ja van mantenir una trobada bilateral el 14 de novembre del 2018 , pocs mesos després de la posada en marxa de l'anterior Govern. Feia menys d'un any de la investidura a distància fallida de Puigdemont i les relacions entre ERC i Junts no eren precisament excel·lents. L'expresident, cap al final de la trobada, va aprofitar per traslladar-li aquest posicionament: "Has trigat massa a venir [...]. No em reconeixeu el lideratge, quan nosaltres us reconeixem el vostre. És inexplicable, el que esteu fent. Vull que sàpigues que tinc molta paciència, però que la tindré fins a la sentència i després ja veurem què faig".Aragonès i Puigdemont també han participat en les cimeres per recuperar la unitat estratègica que van proliferar en l'anterior legislatura, especialment per preparar la resposta a la. Aquestes cimeres es van celebrar tant a Bèlgica com a Ginebra, on hi ha la secretària general d'ERC, Marta Rovira. En aquestes cites multilaterals, també amb la presència de les entitats sobiranistes, no es va arribar a cap entesa general per respondre a la sentència i tampoc per

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor