Poble Lliure convoca una manifestació en rebuig a la visita de Sánchez al Liceu

Comunicat de Poble Lliure per rebre Pedro Sánchez al Liceu

al Liceu al crit de "Clemència no és justícia". És just el dia que elfarà una conferència peral Liceu davant de 300 personalitats de la societat catalana.L'organització a la qual milita Marcel Vivet, condemnat aquest dimecres a cinc anys de presó per la manifestació contra Jusapol el 2018, celebra la mesura de gràcia com a resultat de la "" i de "", però clamen que ni són la fi de la lluita independentista ni són la fi de la repressió espanyola.", adverteixen des de l'organització a través del comunicat que han enviat avui per convocar la concentració de dilluns. Des de Poble Lliure fan unaa no oblidar quei també a tenir en compte elsvigents avui.Així, Poble Lliure i La Forja, signants del comunicat, demanen recordar les més de 3.000pels diferents tribunals, així com les. "En el context de l'Estat espanyol, no hi ha via a la independència que no impliqui repressió", afirmen mentre recorden els nous casos que, segons ells, estan motivats per l'actuació de la Fiscalia que depèn del govern espanyol del PSOE i Podem.Apel·lant directament Pedro Sánchez, el comunicat fa referència a les: és qui "" alhora que "tanca la porta a l'amnistia i permet lade milers d'independentistes". Per tot, les organitzacions han decidit rebre el president espanyol "com es mereix: com a partícip d'aquesta repressió

