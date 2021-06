El PP s'acosta al PSOE però l'esquerra encara suma, segons el CIS

El conflicte per Ceuta i Melilla

Lacada cop seria més ajustada. Així ho indica el baròmetre de juny del, fet públic aquest divendres, segons el qual els socialistes obtindrien ara el 27,4% dels vots (6 dècimes menys que el 2019) i els populars, el 23,9% (3,1 punts més que en els últims comicis). La distància entre els dos, per tant, es reduiria dels 7,2 punts a 3,5. Malgrat tot, l'esquerra es mantindria per davant gràcies a la recuperació dei l'ascens de, mentre queperdria suports.D'aquesta manera, el CIS preveu que l'extrema dreta sumaria un 13% de vots (2,1 punts menys que el 2019), Podem n'assoliria un 12% (0,9 punts menys),quedaria amb un 5,7% (1,1 punts menys) i Més País creixeria fins al 4,1% (1,7 punts més). Pel que fa als partits independentistes,rebria el 3,6% del total de vots de l'Estat,l'1,6% i lael 0,8%, en els dos darrers casos per sota dels registres del 2019, per bé que el nombre d'enquestats a Catalunya és reduït i, per tant, el marge d'error en aquest cas és superior.L'anterior baròmetre, el de maig, va ser el primeri ja apuntava que el PP retallava distància respecte anteriors enquestes. Llavors, els socialistes s'imposaven amb un 27,9% dels vots, però els populars creixien fins al 23,4%, així com Vox quedava amb un 13,7% de vots, Podem amb un 10,4%, Cs amb un 5,3%, i Més País amb un 3,8%.El relleu deal capdavant de Podem ajudaria a la formació d'esquerres, ja que la seva nova líder a l'executiu espanyol,, és la dirigent més valorada, amb un 4,6 sobre 10, per davant de(tots dos amb un 4,2),(3,6),(3,5) i(2,8). De fet, un 10,1% dels enquestats voldrien que Díaz fos la presidenta del govern espanyol, només per darrere de Sánchez (19,3%) i quasi en empat amb Casado (11%).El CIS també demana pel conflicte amb elentorn Ceuta i Melilla i un 75,4% dels enquestats considera que aquestes són "dues ciutats", mentre que tan sols un 15,1% creu que "en el fons són marroquines". Un 53,6%, de fet, preveu que seguiran formant part de l'Estat en 20 o 25 anys, però un 20,3% pronostica que hauran passat a formar part del Marroc i la resta no opina.En relació de forma genèrica a la, un 55,6% opina que és positiva o molt positiva, per un 27,1% que creu que és negativa o molt negativa. Un 11,5% no creu que sigui ni una cosa ni l'altra i la resta no ho sap o no contesta. En una pregunta similar, un 46,1% creu que el nombre d'immigrants actuals és acceptable o fins i tot se'n necessiten més, mentre el 22,5% afirma que és elevat i el 19,9%, excessiu.Finalment, pel que fa a, s'observa cert optimisme, ja que un 75,7% creu que ja ha passat el pitjor. La confiança amb les, igualment, s'ha disparat, ja que un 55,1% dels enquestats declara que ja s'ha vacunat i només un 3,6% assegura que no acceptarà fer-ho quan li arribi el torn -el novembre passat, només el 36,8% estava disposat a rebre la vacuna

