Veïns traient la calamarsa. Foto: ACN

Els danys de la calamarsada

L’estiu climàtic comença l’1 de juny i aquest dijous vam tenir laa Catalunya. Tal i com s’esperava, van afectar principalment la meitat oest de Catalunya.Els registres van oscil·laren comarques com la Cerdanya, el Berguedà, el Baix Ebre, el Baix Camp i la Conca de Barberà, entre d'altres que ja estaven en alerta per pluges intenses.Una de les imatges més impactants va ser la forta calamarsa deque primer va convertir els carrers en torrents i després en una "nevera" gegant. Les màquines llevaneus han hagut d’actuar per recuperar la normalitat i l'aigua també ha entrat en baixos de botigues i locals."Va durar només uns cinc minuts però va ser molt intens, la calamarsa tenia la mida d'un bombó", explica a l'ACN la seva alcaldessa,. Les pendents dels carrers van fer que bona part de la pedra s'acumulés a la zona del carrer Major i part del Nostra Senyora de Gràcia. Les fulles, a més, van tapar els embornals, que no podien engolir l'aigua i el gel. La batllessa agraeix la col·laboració dels veïns, que van sortir ràpidament amb pales i escombres, i també la brigada municipal i els Bombers.Lava caure quan passades les set de la tarda i es va allargar uns cinc minuts. Un dels punts d'actuació dels Bombers, que van activar tres dotacions, va ser al pont de l'entrada, que va quedar inundat. Al cap de dues hores i després de retirar el guix important de gel acumulat amb màquines, els carrers tornaven a ser transitables.Entre els desperfectes de la calamarsada, destaquen el trencament de tendals d'alguns establiments i la inundació de baixos i locals. Aquest matí es quantificaran els danys del que va ser una tempesta molt intensa. La pedra també ha malmès els"Si arriba a durar més, no sé com ens en sortim", afirma l'alcaldessa, que agraeix la rapidesa de la brigada, Bombers i dels mateixos veïns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor