Catalunya baixa dels 500 ingressats per Covid

CONTAGIS 694.579 (+1.218) INGRESSATS 488 (-15) UCI 153 (-5) DEFUNCIONS 22.240 (+5) Rt 0,94 (=) REBROT EPG 80 (-1) VACUNACIÓ DOSI 1 3.589.511 (+49.835) DOSI 2 2.017.431 (+28.972) Actualització: 18/06/2021

Els hospitals catalans continuen. En l'últim informe, s'ha anunciat que els pacients hospitalitzats per la infecció ja són 488, 15 menys que el dia anterior. Catalunya no baixava dels 500 ingressatsA les UCI hi ha 153 pacients, cinc menys que en el balanç anterior.En paral·lel, s'han declarat 678 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o tests d'antígens en les darreres 24 hores iAixò eleva el total de casos en tota la pandèmia a 694.579 i les defuncions a 22.240, segons el darrer balanç de la conselleria.Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, es manté en 0,94, mentre que el risc de rebrot baixa un punt, fins a 80.i es manté per sota de 100. Passa de 87,71 a 86,06. El 3,35% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

