S'enfronten a presó per abusos sexuals i inducció a la prostitució a menors tutelades de Tarragona

Dos homes s'enfronten a penes de fins a 27 anys de presó pel delicte continuat d'. La Fiscalia demana per al primer acusat 27 anys i 5 mesos de presó, mentre que per al segon encausat en sol·licita 8 anys, si bé proposa l'expulsió dels acusats al seu país quan hagin complert la meitat de les condemnes.Els fets van produir-se durant el primer trimestre del 2017. El ministeri públic explica que tots dos sabien que algunes noies s'escapaven sovint dels centres i que aprofitaven les sortides per aconseguir. "Eren especialment vulnerables donada la seva situació familiar i social", exposa l'escrit d'acusació.La Fiscalia afirma que els dos acusats van manteniramb una de les víctimes en diverses ocasions, tenint "ple coneixement de la seva edat". A una altra menor, un dels acusats, pel qual la Fiscalia demana major pena, li va donar diners perquè li practiqués fel·lacions, també diverses vegades.El mateix processat va proposar a una tercera menor que "se sotmetés als seus desitjos sexuals a canvi de diners i altres donacions". A la vegada, "la impulsava que demanés el mateix a altres homes per aconseguir els seus capritxos", segons recull l'escrit de Fiscalia. Per això el fa responsable d'abusos sexuals continuats a tres menors i induir una d'elles a la prostitució.

