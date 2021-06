El gest d'una professora d'institut per ajudar una alumna que no pot pagar la universitat

Un crowdfunding que ja ha aconseguit més de 2.300 euros

La, d'aquelles que s'impliquen amb l'alumnat més enllà de l'àmbit acadèmic. Ella mateixa ho diu: "segueixo mantenint el contacte amb la majoria d'alumnes que he tingut". Al cap i a la fi, són moltes hores compartides, i encara més si tenim en compte que l'assignatura que ella imparteix no acostuma a tenir gaire demanda., i des del curs 2016-2017 que és la coordinadora dels estudis de Batxibac -que permet als estudiants cursar un currículum mixt en llengua francesa i catalana i que els permet, un cop finalitzat, tenir el títol tant de batxillerat com de baccalauréat- al mateix centre. "El màxim d'alumnes que he arribat a tenir han estat 14; el mínim, 7", diu. La darrera promoció que ha tutoritzat és la que enguany ha acabat el 2n de Batxibac: dotze, en total, entre les quals"Va arribar a Manresa fa dos anys i mig, juntament amb la seva mare i els seus tres germans, més petits", explica Selim. El pare es va quedar a Marràqueix, la seva ciutat d'origen, cuidant els avis i treballant: "cada mes enviava diners perquè la seva dona pogués pagar el lloguer i anar tirant mínimament", relata la professora, que va començar a tenir relació amb la Fàtima quan aquesta va començar 1r de Batxibac científic.i li vaig suggerir que busqués algú que li fes classes particulars", segueix la docent: "la seva resposta em va remoure per dins: no tenia diners per pagar-se-les perquè el seu pare s'havia quedat sense feina i estaven en una situació de precarietat econòmica absoluta"., i per viure van tenir la sort que el propietari del pis que tenien llogat els va perdonar unes quantes de les mensualitats.Davant d'aquell escenari, la Layla va optar peri perdel mateix institut perquè s'encarregués de fer-li repàs de les assignatures de ciències ("jo soc de lletres", somriu).El resultat d'aquell reforç acadèmic extra s'ha traduït en què a hores d'ara, a l'espera de saber els resultats de les proves específiques de la Selectivitat. "És una estudiant intel·ligent i aplicada, i quan em va explicar que li agradaria estudiar arquitectura però que, evidentment, no s'ho podia permetre, vaig pensar que no em podia quedar de braços plegats", assegura la mestra.Després de comprovar que la, Selim va arribar a la conclusió que l'única manera de donar-li un cop de mà passava per fer extensiva aquesta petició d'ajuda: "si explicava la situació, segur que hi hauria gent que decidiria aportar-hi el seu granet de sorra econòmic", assenyala.Fa menys de dues setmanes (concretament, el 6 de juny), va llançar-se a la piscina: "", diu. La quantitat econòmica requerida eren 2.500 euros. D'aquests, "1.500 aniran destinats a cobrir el preu de la matrícula i la resta serviran per costejar un ordinador que sigui compatible amb els programes que com a estudiant d'arquitectura haurà de fer servir", desglossa la Layla, mentre afegeix que "sempre hi ha despeses extres, com els desplaçaments que haurà de fer per anar i venir de Manresa, però tinc l'esperança que potser aconseguirem una mica més de la quantitat demanada i també arribarem a cobrir-los".Amb la nota que té ara,"i jo tinc la intenció d'acompanyar-la a fer tots els tràmits necessaris perquè sigui possible", assegura Selim. De fet, diu, "m'agradaria seguir-la ajudant de cara els propers cursos, perquè és una noia que val i que s'ho mereix".

