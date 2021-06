Imitacions, paròdies i molta feina al darrere. Julen Gerrikabeitia (@julen_gs) triomfa a Instagram amb uns vídeos que descriuen accions quotidianes al ritme de grups i cantants catalans.Tinder a l'estil de Manel, anar a Ikea com la cantaria La Casa Azul o més recent, la selectivitat a l'estil de Buhos. Amb més de 12 mil seguidors, aquest músic escolta les peticions dels seus seguidors per agafar noves idees i sorprendre'ls amb una nova paròdia.La pandèmia de la Covid-19 va fer-lo explotar a la xarxa fent vídeosimitant cantants catalans o musicals de pel·lícules. El Nadal del 2020 va optar per Christmas Evolution · Xmas Acapella Mashup, gairebé quatre minuts de nadales de diferents èpoques enllaçades, des del 1947 al 1995. I el 2021 s'ha atrevit amb les paròdies.En una entrevista a Rac1, Julen ha explicat que va agafar la guitarra als 17 anys "per lligar" i que ara, a més, toca el teclat i l'ukelele. Fent cas als seus amics, que li demanaven "cançons fàcils, amb absurditats", va començar a penjar els vídeos a partir dels quals s'ha fet conegut a les xarxes. Explica que fa "una barreja de tot" perquè li costa trobar el seu propi estil.Això no obstant, el basc també s'ha atrevit amb temes propis, com el recentment publicat Vertigen, un senzill sobre "dies diferents" en què l'ha acompanyat Adrià Martínez a les guitarres i que ha gravat a la seva pròpia habitació. En només dos dies a Instagram ja ha aconseguit més de 6.500 reproduccions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor