Denuncia que només pot fer en castellà una part de les proves per a una plaça pública a Reus

de Reus es va queixar, dies enrere, queperde la localitat. Segons va indicar a la xarxa farà una setmana per denunciar-ho, "haver-te d'examinar en castellà reflecteix el país que construïm". Diverses entitats del teixit sobiranista local van posar-se al seu costat, tot assenyalant que "promoure la llengua catalana i vetllar per protegir els drets lingüístics és responsabilitat de tots, també del consistori" de la capital del Baix Camp.s'ha posat en contacte amb la veïna per conèixer la seva versió dels fets. En aquest sentit, indica que la prova contenia dos exàmens diferents, un dels quals només en castellà (amb tres petites parts). "La queixa que tinc no és pel fet que fos en castellà; és que, argumenta. "I fins i tot en aranès, si hem de respectar l'oficialitat" establerta, afegeix. Tenint en compte que a la prova en qüestió s'hi abordaven qüestions relatives a les competències lingüístiques i expressives, això "pot fet variar el resultat que obtingui", raona.La veïna explica que el seu no és pas l'únic cas. De fet,a través de la Carpeta ciutadana de l'Ajuntament. És més, pels contactes que ha estat fent en els últims dies hauria esbrinat que, i que hi hauria diverses persones que "s'han queixat i no ha servit de res".Les notes, en principi, s'haurien de saber aquesta setmana. La veïna no té pas la certesa que hagi pogut superar la part de la prova que va fer en castellà. "En aquell moment em vaig encallar en algunes preguntes concretes; no tinc la mateixa comprensió lectora en català en castellà, perquè la primera és la meva", exposa."De psicotècnics en català n'hi ha, perquè bé que als Bombers es poden fer en aquesta llengua. Si en aquest cas no, potser ha estat per deixadesa, si és que fa tants anys que només es pot fer castellà", conclou.Fonts municipals, al seu torn, han explicat a aquest mitjà queper a les seves tasques i relacions, tal com recull el seu Reglament per a l’ús de la llengua catalana; i els testos psicotècnics que s’utilitzen en els processos de selecció de personalPer a, el consistori "treballa amb una editorial de prestigi, que assessora i subministra els testos que des d’un punt de vista tècnic es consideren més adequats en cada procés de selecció". D'aquesta manera, detallen les mateixes fonts, "es tria el model que permeti definir de manera més acurada el perfil psicotècnic dels aspirants al lloc de treball, i es demana sempre en català. Només en el cas que no existeixi el model en qüestió en català, s’opta per adquirir-lo en castellà si és el més idoni pels requisits tècnics que es busquen, per tal que sigui el model que permeti definir de manera més acurada el perfil psicotècnic dels aspirants al lloc de treball".De cara al futur, s'indica des de l'Ajuntamenti per aconseguir que hi hagi una versió catalana que compleixi tots els requisits que es busquen".