Fitxa tècnica documental



Títol: Liverpool català. Boira, sants & rock'n'roll

Duració: 1h. 17min.

Director: Dani Feixas

Una coproducció de TV3 amb Astronaut Films

Gènere: Documental musical

A finals del vuitanta, a Osona va sorgir una onada musical, que es va batejar com el "Liverpool català". Llavors van néixer grups com Sau, El Último de la Fila, Duble Buble, o Loquillo y los Trogloditas. I avui, 40 anys després, aquell esperit encara ressona per la plana de Vic amb bandes com Oques Grasses, Núria Graham, Joana Serrat, Els Catarres, Nyandú o la Iaia.Dani Feixas repassa aquest fenomen en el documental Liverpool català. Boira, sants & rock'n'roll. Aquest divendres ha sortit a la llum el tràiler i el film s'estrenarà el proper 13 de juliol al Sense Ficció de TV3 . La preestrena tindrà lloc a l'Atlàntida pocs dies abans."De ben petit sempre havia escoltat el concepte de 'Liverpool català'", explica el director osonenc a. Aquesta història, però, encara no s'havia explicat amb tots els ets i uts. Per això va decidir investigar i descobrir, per exemple, que més enllà de l'aspecte musical, va ser un fenomen "contracultural". "Als vuitanta, Vic era un món a part. La creativitat i les tendències tenien l'origen a Vic perquè no tenien influència de Barcelona", revela.I aquesta "inquietud cultural" segueix vigent 40 anys després. Segons Feixas, "és una història que juga amb el passat i el present, el que havia estat i el que és ara". "Aquesta pel·lícula fa que el concepte de Liverpool català es faci més gran. Abans era un concepte, ara una realitat", conclou.Al film s'hi poden trobar músics d'aquestes dues etapes, que reflexionen sobre el seu ofici i l'evolució de la música en els últims 40 anys. Noms com Pep Sala, Loquillo, Quimi Portet, Manolo Garcia, Ramon Ferrer i Mari del Duble Buble, Els Catarres, Oques Grasses, Joana Serrat, La iaia, Núria Graham apareixaran a la pantalla.Tot plegat, també analitzat per periodistes especialitzats, com Lluís Gendrau, director de la revista Enderrock, o el ja desaparegut Toni Coromina, de La Vanguardia o col·laborador en aquest diari El film és una producció de Televisió de Catalunya en coproducció amb Astronaut Films i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

