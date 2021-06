​Vídeo | Xina aixeca un edifici de 10 pisos en un dia

Cicle de vida de 1.000 anys

L’empresa Broad de la Xina ha aconseguit construir uEs tracta deamb una estructura principalment d’acer inoxidable que inclou cablejat, aïllament, vidres i sistema de ventilació.Per dir-ho de manera simple, la idea bàsica passa per uns mòduls de la mida d’un contenidor que s’apilen a voluntat i es collen en un lloc concret. Llavors es connecten ai ja estan a punt per usar.De fet, però, no és una construcció, sinó una. Es crea en una fàbrica, com si fos un cotxe.Cada un d’aquests mòduls prefabricats té 12 metres de llarg, 2,4 d’amplada i 3 d’alçada. Està dissenyar per a poder ser transportat per qualsevol camió o tren convencional. És resistent a, i té un cicle de vida de 1.000 anys., ja que no són estructures fixes. Un cop instal·lats es poden moure parets, treure-les, personalitzar les cases o convertires en oficines, residències, hotels...El fabricant assegura que amb aquesta tecnologia es poden aixecar. El que és més increïble és que aquests pisos, un cop muntants, es poden desmuntar i col·locar en un altre lloc.

