La plaça Sant Jaume s'omple per reclamar l'absolució de Vivet

La plaça Sant Jaume de Barcelona s'ha omplert aquest vespre deal crit de "Marcel, no estàs sol". Grups de suport, l', lai lahan fet costat al jove i han exigit a la Generalitat que s'adhereixi al recurs de defensa.La presidenta de l'ANC,, ha fet una crida a mobilitzar-se als carrers i "empènyer fins a guanyar" mentre que el vicepresident d'Òmnium,, ha assegurat que es "persegueix" a Vivet perquè els joves són "la llavor de la victòria". La diputadaha qualificat el cas de Vivet de "muntatge policial" i ha exigit que deixi d'haver-hi "connivència" de la Generalitat amb la "corrupció policial".Al seu torn,i continuar amb les mobilitzacions. "Cal que seguim sortint als carrers a resistir, demostrant la nostra força i reivindicacions. Cal que tornin un i mil aeroports; un i mil talls a la Jonquera i un i mil urquinaones, fins que acabin totes les injustícies", ha afirmat en referència a les mobilitzacions més multitudinàries per la sentència de l'1-O.A més, el mateix Marcel ha recordat que aquest dijous al matí s'ha donat a conèixer una investigació paral·lela dels Mossos que acusa un altre jove, l'Adrià, presumptament pels mateixos fets pels quals se l'ha condemnat a ell a cinc anys de presó.Durant l'acte, els assistents han aixecat cartells per demanar l'absolució de Vivet i hi ha hagut crits contra ERC i Junts pel fet que la Generalitat ha mantingut l'acusació contra Vivet.A banda, Marcel Mauri també ha assegurat durant la seva intervenció que les presons no han impedit continuar amb la lluita idirigit a Vivet que destacava que "resistir és vèncer".La manifestació de plaça Sant Jaume ha estat una de les diverses que s'han convocat aquest vespre a diferents indrets de Catalunya. També n'hi havia previstes, a la mateixa hora, a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Sabadell, a Igualada, a Manresa, a la Bisbal d'Empordà, a Santa Coloma de Gramenet, a Balaguer, a Reus, a Sant Sadurní d'Anoia, al Vendrell, a l'Hospitalet, a Mataró o a Vic, entre moltes d'altres.

