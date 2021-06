L'últim intent per recuperar la llamborda de Reus: recompensa per qui la trobi

Elva dir el passat dimarts que els lladres han estat identificats, que han demanat perdó però que tot i així se'ls ha sancionat. La multa és deper a cadascun dels sis incívics que es van endur la pedra de plaça.A banda, l'alcalde va subratllar que també s'haurien de fer càrrec dei col·locar-la. En aquest sentit, el Gremi de la construcció del Baix Camp s'ha ofert a subministrar-la i instal·lar-la El cas és que Pellicer no va tancar la porta a l'aparició final de la llamborda. L'alcade va indicar que els lladres van anar a buscar-la allà on l'havien deixada, però que no la van trobar. En conseqüència,Davant d'aquesta possibilitat, un parell de restaurants del Mercadal ofereixen ara una suculenta recompensa per a qui la trobi i la lliuri. De cara a la nit de Sant Pere,