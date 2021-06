Els grups parlamentaris d'a la cambra en la votació de la moció impulsada pels comuns i que reclamava instar el Govern ade famílies vulnerables. La proposta només ha tingut el suport del grup proposant i la CUP, mentre que el PSC també s'ha abstingut i Vox, Ciutadans i PP han votat en contra. L'abstenció dels republicans arriba després del pacte amb la CUP per a la investidura de Pere Aragonès que incloïa el compromís de no enviar antiavalots als desallotjaments de famílies vulnerables.ERC ha defensat la seva postura assegurant que la moció presentada al Parlament no és el "desllorigador" del problema. El diputat republicà Pau Morales ha reconeguten què els Mossos estan sotmesos a control judicial. Morales ha insistit en la reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil i ha assegurat que el Govern manté el "compromís" per "canviar els protocols" d'actuació policial.A la cambra, tots els grups excepte Vox i el PP han votati buscar un millor encaix de la feina de l'administració, els serveis socials i els jutges.La moció presentada pels comuns també incloïa un punt peri que el Tribunal Constitucional va tombar al gener. Aquest punt ha tirat endavant, després que ERC, Junts, CUP i comuns registressin la setmana passada un projecte de llei que mantingui l'obligació dels grans propietaris a oferir un lloguer social abans de desnonar.El Parlament també ha aprovat el punt per. La proposta ha comptat amb el suport de Junts, ERC, Cup i comuns, després que aquest dimarts el govern espanyol anunciés que recorria la normativa al Tribunal Constitucional

