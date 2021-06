Mor ofegat un nen de 12 anys al pantà de la Llosa del Cavall

Unha mort ofegat aquest dijous mentre es banyava al pantà de la Llosa del Cavall a Navès, al Solsonès, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Sembla que el menor participava eni que el succés s'ha produït després.La víctimai els companys l'han trobat a faltar. Cap a tres quarts de tres de la tarda, 14 dotacions dels Bombers, comptant-hi un helicòpter, la barca i submarinistes del GRAE s'han adreçat a l'indret.Els submarinistes no han actuat, ja que quan han arribatEl Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès però finalment no se li ha pogut salvar la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir el fet, que en un principi es considera una

