mentre treballava en l'extinció d'un incendi en una nau industrial. Tres bombers més estan ferits i han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques i un d'ells ha estat donat d'alta., segons ha explicat el cos. Els Bombers de la Generalitat han activat el grup de suport psicològic, per atendre els efectius del cos que han participat en el servei. Des del 2009, quan van perdre la vida cinc bombers a l'incendi d'Horta de Sant Joan, no moria cap bomber en acte de servei a Catalunya.La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) obrirài les causes dels fets ocorreguts. Al lloc dels fets ja s'han desplaçat el conseller d'Interior,; l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú,; i el director general dels Bombers,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor