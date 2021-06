La Isabel ha desaparegut avui 17 de juny a Cervera. Ajuda'ns a trobar-la



Isabel ha desaparecido hoy 17 de junio en Cervera. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/9ZY2z2iiRo — Mossos (@mossos) June 17, 2021

Els Mossos d'Esquadra han iniciat el dispositiu de recerca d'unaque ha desaparegut a Cervera, a la comarca de la Segarra.La policia catalana ha difós per les xarxes socials una fotografia de la dona,, i han demanat ajuda per localitzar-la. El telèfon per aportar pistes sobre la dona és el 112.

