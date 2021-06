Censuren una escena de sexe de la nova sèrie animada de Batman «perquè els herois no fan això»

Does he or doesn’t he…? pic.twitter.com/oGVfqf0tUx — Val Kilmer (@valkilmer) June 16, 2021

s'ha posat en dubte a través d'una polèmica escena que ha acabat censurada pels directius de la companyia DC. El moment en qüestió apareixia en un episodi de la sèrie d'animacióque només s'emet als Estats Units a la plataforma. Una informació del mitjà especialitzatha confirmat que els directius de la companyia creadora de personatges comvan considerar que no es podia emetre una escena on el Cavaller FoscEl cocreador de la sèrie d'animació,, ha confirmat aquesta censura a l'episodi que estava previst que s'estrenés aquest 2021.però es va estrenar el 2019, ha estat un èxit de qualitat i audiència per haver presentat diversos personatges molt coneguts de l'univers Batman en situacions desinhibides i històries desacomplexades.Tot i això, Halpern assegura que els directius de l'empresa els van negar categòricament el fet d'introduir aquesta escena sexual "perquè els herois no fan això" i ells havien de vendre "joguines sobre aquests personatges"., revelen des de Variety. Halpern, però, afirma que des de l'empresa els han permès passar-se de la ratlla diverses vegades en la creació d'episodis i guions amb converses i diàlegs molt malsonants.A la sèrie hi trobem actors i actrius molt famosos que posen la veu als icònics personatges de DC, la gran majoria malvats en aquesta sèrie.-la Penny a- és l'encarregada de doblar la veu de la Harley., l'icònic actor de la dècada dels anys 90 que va interpretar el superheroi en la pel·lícula de 1995, també ha volgut sumar-se a la polèmica sobre el sexe oral.

