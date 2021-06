El Parlament Europeu reclama a la justícia que torni a retirar la immunitat a Puigdemont

Elha reclamat al(TGUE) que aixequi la immunitat concedida de forma cautelaríssima , tots tres eurodiputats. Segons ha pogut saber l'ACN, els serveis jurídics de la cambra han enviat ja les seves observacions sobre la petició de cautelars i han demanat que se'ls hi retiri la protecció parlamentària mentre el TGUE resol la demanda de fons.Fa dues setmanes, el tribunal va retornar la immunitat als tres independentistes de forma cautelaríssima a l'espera de les observacions de la cambra. Ara que ja les té, el tribunal de primera instància amb seu ahaurà de decidir si hi ha indicis suficients per concedir en ferm les cautelars.En la petició de cautelars, Puigdemont, Comín i Ponsatí alertaven del"impedint que puguin representar els ciutadans europeus durant la resta del mandat". En especial, advertien del risc de ser arrestats aara que l'Eurocambra reprèn les sessions plenàries aCom que el Parlament Europeu encara no havia pogut presentar les seves al·legacions, el TGUE no podia comprovar si Puigdemont, Comín i Ponsatí tenen raó i"Les al·legacions factuals i legals dels sol·licitants, suposant que s'acabin provant, justifiquen mantenir l'statu quo fins que el vicepresident del Tribunal General examini amb més detall els arguments i resolgui de manera definitiva l'aplicació de les mesures cautelars", va dir el TGUE a principis de juny en una interlocutòria molt breu.

