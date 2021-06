El Barça ensenya per error la segona samarreta de la pròxima temporada

Les dues noves samarretes del Barça Foto: Footy Headlines

Sense voler-ho,de la temporada que ve el mateix dia que presentava oficialment la primera . En un, el club va incloure dues escenes amb Sergi Roberto al vídeo promocional en les que es podia veure la segona equipació.Si bé el disseny ja havia estat filtrat fa alguns mesos,. Així, ara ja és oficial: la nova samarreta serà púrpura suau, amb l'escut i amb l'escut de diversos colors.Difícilment la samarreta suplent aixecarà tanta polseguera com la principal, especialment trencadora amb la seva. A la zona dreta del pit hi tindrà una creu, mentre a l'esquerra hi haurà línies primes. A la part inferior de la samarreta, les línies seran més gruixudes.

