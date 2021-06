Aixo es el resultat dels carrils patinets quan els separes dels de circulacio per un carril aparcament. Això si, ells no estan assegurats peto et diuen: es el meu instrument de treball i jo els repong tremolant: i jo soc el meu... i mirem! pic.twitter.com/9xoe0X97a1 — Pep Cruz (@pepcruz1) June 16, 2021

ha explicat a Twitter que va patir un fort accident de moto.que el va "envestir"quan "amb l'intermitent posat girava a l'esquerra i creuava el carril bici".Segons relata l'actor, amb una llarga trajectòria i especialment conegut per sèries de TV3 com, el patinet "anava a tota llet" i els cotxes aparcats l'impedien veure'l., exclama.En un segon tuit, Cruz va mostrar el resultat de l'impacte en forma d'i va denunciar que "no estan assegurats però et diuen que és el seu instrument de treball", al que ell mateix va respondre que "jo sóc el meu... i mira'm!".

