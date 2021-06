Ordre de desallotjament cautelar al bloc Llenguadoc de Barcelona

Quants pisos ocupats hi ha a Barcelona?

El jutjat d'instrucció 19 de Barcelona ha ordenat el desallotjament d'un dels sis pisos ocupats al Bloc Llenguadoc de Sant Andreu, com a mesura cautelar de la denúncia per les ocupacions interposada per la propietat, la immobiliària del grup Reale. En l'escrit del jutjat, al qual ha tingut accés, el jutge deixa a "consideració estratègica" dels Mossos d'Equadra.Segons els ocupants, els Mossos d'Esquadra han instat les persones que viuen al pis sobre el qual pesa l'ordre que abandonin l'immoble el 21 de juny, ja que està previst executar el desallotjament entre el 22 de juny i el 5 de juliol.La decisió del jutge arriba quan el pis fa un any que està ocupat i després que la propietat requerís als jutjats al maig desallotjar el bloc "amb caràcter d'urgència". En l'escrit al jutge, enviat al maig al qual també ha tingut accés aquest diari, la propietat argumenta el risc que suposa per a la finca la manipulació dels subministres bàsics per part dels ocupants.La propietat va traslladar la seva petició al jutjat després que els Mossos d'Esquadra fessin arribar al jutge el seu informe sobre el bloc el 22 d'abril. La policia repassa la història recent del bloc i assegura que el 2020 hi havia cinc pisos ocupats per membres del "col·lectiu antisistema".En l'escrit al qual ha tingut accés, els Mossos recorden que el gener del 2021 es van desallotjar tres pisos i que a l'abril es van produir noves ocupacions fins arribar als sis immobles ocupats actuals. La policia, però, relata que els ocupants no van permetre als agents accedir a la finca per comprovar quants habitatges s'havien ocupat. Dies més tard, expliquen, van poder comprovar que eren un total de sis. En el seu escrit als jutjats, els Mossos consideren "convenient" que el desallotjament dels pisos es faci el mateix dia de manera conjunta.L'ocupació dels sis habitatges a l'abril va ser coordinada pel Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu i altres col·lectius del barri. Els pisos estaven buits i les persones que hi han entrat a viure reivindiquen l'ocupació com a eina per accedir a un habitatge i com a reivindicació política contra l'especulació.Segons les darreres dades fetes públiques per l'Ajuntament, a Barcelona hi ha més de 10.000 pisos buits . La creixent situació de crisi de l'habitatge fa que cada cop més gent vegi l'ocupació com una alternativa per accedir a un pis. Només entre el 18 de gener i el 28 de febrer d'enguany, l'Ajuntament va tenir constància de prop 170 casos d'ocupacions d'habitatges, segons confirmen fonts oficials municipals. La xifra només representa els casos en què va intervenir el Servei d'Intervenció en situacions de Pèrdua de l'Habitatge i/ Ocupacions del consistori.Majoritàriament les ocupacions afecten pisos de grans propietaris que els tenen buits. Dels 170 casos atesos a principis d'any, només 32 eren pisos buits de petits tenidors. Les dades del consistori també trenquen el mite de l'ocupació de pisos on hi viuen persones de forma habitual. Durant el 2019 des de l'Ajuntament es van detectar només tres casos d'ocupacions de primeres residències

