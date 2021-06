El PSC se suma a la declaració de Vox, Ciutadans i PP en defensa del mosso del cas Marcel Vivet

Els'ha sumat aquest dimecres a la declaració presentada al Parlament per, amb el suport dei el, per expressar la seva solidaritat amb l'que va acusar d'agressió l'activista, per la qual el jove badaloní ha estat condemnat a cinc anys de presó.En una reunió extraordinària de lade la cambra catalana, el partit dels socialistes ha votat a favor del text, que ha estat rebutjat per no aconseguir una majoria i, per tant,. El comunicat recalca que "l'acatament dels pronunciaments judicials" és un dels "pilars fonamentals" de la democràcia.Laa Vivet ha estat-tot i que la Generalitat era part acusant en el cas-, i també de lai els. Els quatre partits han tirat endavant una declaració aprovada aquest dimecres al matí per la junta de portaveus on es consideravaEls fets pels quals Vivet ha estat condemnat van passar durant unael setembre del 2018 contra el sindicat, a la. Precisament aquest dimecres els serveis jurídics de l'activista de Badalona han denunciat que el mateix mosso ha acusat un altre independentista , l', pels mateixos fets.

