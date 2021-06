L'esperança de vida cau 1,6 anys a Catalunya per la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Leshan provocat una caiguda notable de l', la més gran des de la Guerra Civil. En concret, el descens ha estat d'1,59 anys, per damunt de la mitjana d'1,24 anys del conjunt de l'Estat i només per darrere de(-2,67 anys),(-2,32 anys) i(-1,68 anys). Així ho assenyalen els indicadors de mortalitat provisionals del 2020 publicats aquest dijous per l'La caiguda és lleugerament superior a la que va pronosticar a principis de febrer l'actual conseller de Salut,, qui va apuntar que el descens ballaria entre 0,9 i 1,5 anys . Segons va explicar, l'excés de mortalitat que ho causaria respondria fonamentalment a les defuncions per coronavirus, però també a un alguns, ja sigui pel col·lapse del sistema sanitari o per certa por a acostar-se als centres per demanar diagnòstic arran dels primers símptomes en els moments complicats.En tot cas, aquesta variació negativai, un cop se superi la pandèmia gràcies a la vacunació, s'haurien de recuperar els nivells d'esperança de vida previs. El descens d'altres territoris, però, han estat força menors, com en el cas de les(-0,27 anys) i el(-0,65 anys), però sobretot de les(-0,06 anys), on es van detectar els primers casos d'infeccions de Covid a l'Estat i, tot i això, una de les zones on aquesta malaltia hi ha impactat menys.Les dades de l'INE, però,-ens estadístic de la Unió Europea-, el qual va calcular que l'esperança de vida a Espanya va caure 1,6 anys durant el 2020 -l'estat on més es reduïa de tota la zona comunitària-, per sobre dels 1,24 anys anunciats per l'organisme espanyol. Aquest apunta que la longevitat prevista en néixer va passar dels 83,6 anys a 82,3, al conjunt de l'Estat, mentre que. Va passar, per tant, de trobar-se per sobre la mitjana a caure-hi per sota.Més contundent, però, ha estat la caiguda a Madrid, el qual era el 2019 el territori amb l'esperança de vida més eleva, amb 85 anys, i ha passat a ser-ne de 82,3, també per sota de la mitjana estatal i quasi empatant amb Catalunya. Per contra,, ja que ha caigut molt més als que es trobaven per davant. El País Valencià ha deixat de situar-se per sota la mitjana a quedar-ne just per sobre (83 anys). L'esperança més baixa és ara a Castella-la Manxa, on ha caigut dels 83,6 anys fins als 81,3, just per sota d'(81,6) i(81,8).El 2020 no va ser el primer any en què l'esperança de vida va caure des del 1975 -des de quan es disposa de sèries homogènies-, però des de llavors el cop que ho havia fet de forma més pronunciada,. Malgrat puntuals descensos, la tendència clara era a augmentar la longevitat esperada, des. El 2020, de fet, ha retornat a nivells molt similars al 2010 (82,24 i 82,26, respectivament). Es tracta en conjunt d'una evolució molt similar a la d'altres territoris i a la del conjunt de l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor