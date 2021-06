El «Polònia» revela un dels secrets més ben guardats del programa

La màgia de la tele. pic.twitter.com/x6m5tV4luZ — Polònia (@poloniatv3) June 17, 2021

és un dels programes de major èxit de la història de. La sàtira política que ha liderat les audiències dels dijous durant gairebé quinze anys ha vist passar desenes de càrrecs públics, personatges i presidents de la Generalitat que formulaven un discurs al final de cada programa.Des defins a l'actual cap de l'executiu català,. Aquesta passada setmana, però, han volgut mostrar un dels secrets més ben guardats: com aixequen la bandera de la senyera a l'inici de cada discurs presidencial.Una persona de l'equip de producció del Polòniadesprés que soni la versió accelerada de l'himne de Catalunya, Els Segadors. Ha de ser just quan acaba el vers "Catalunya, triomfant" i la bandera s'aixeca. Doncs com es pot veure a les imatges, és aquesta persona la que l'aixeca de manera manual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor